Consilierul USR Ana Maria Ciceala a propus Consiliului General al Municipiului București un proiect de hotarare care prevede creșterea amenzilor pentru taierea copacilor de la 50 lei pentru un exemplar, la 5.000 de lei. Argumentele sunt legate de faptul ca Bucureștiul a pierdut, doar in ultimele luni, cateva hectare de spațiu verde. Consilierul susține ca […]