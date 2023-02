Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul local Alberto Caraian a intrat in live, in sedinta de Consiliului Local al Primariei Sectorului 1, la bustul gol. Tehnica mai joaca feste. Graba din pacate si a spus cuvantul Imi cer scuze pentru nefericita intamplare. Apa calda era de la propria centrala, ca sa anticipez orice intrebari.…

- Cu toate ca a fost la un pas sa moara carbonizat, dupa ce barbatul a incendiat autoturismul, femeia a decis sa-și retraga plangerea. Nu ar fi prima data cand femeia face acest gest, Chiar in momentul izbucnirii scandalului care a dus la incidentul violent, iubita artistului abia renunțase la o alta…

- Atat de mult s-a laudat Tzanca Uraganu cu shaormeriile lui, ca a atras ghinionul! Sau inspectorii ANPC, care i-au facut o vizita și au decis sa-i inchida locația din București, dupa nici doua luni de funcționare. Inspectorii ANPC n-au fost incantați de ce au gasit in shaormeria lui Tzanca Uraganu și…

- Armata sud-coreeana și-a cerut scuze marți (27 decembrie) pentru ca nu a reușit sa doboare dronele nord-coreene care au patruns in spațiul aerian al Coreei de Sud cu o zi inainte, angajandu-se sa asigure capacitați de atac antidrona. Kang Shin-chul, un oficial de rang inalt din cadrul Statului Major…

- Premierul Ciuca a convocat o ședința a Guvernului Romaniei imediat dupa votul JAI din ziua de joi, 8 decembrie 2022. Consiliul JAI, reunit la Bruxelles, va da un aviz asupra primirii Romaniei in Spațiul Schengen in ziua de 8 decembrie, la ora locala 10 (ora 11, ora Romaniei). Imediat dupa aceea, la…