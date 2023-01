Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul prezidential ucrainean Oleksii Arestovici si-a inaintat demisia marti, dupa criticile aspre starnite de afirmatiile sale in care sugera ca racheta ruseasca ce a ucis cel putin 41 de oameni in orasul ucrainean Dnipro a fost doborata de Ucraina, potrivit Agerpres.

- Secretarul de presa al Kremlinului, Dmitri Peskov, a sugerat, luni, ca forțele ruseu au lovit cladiri rezidentiale din Ucraina, la doua zile dupa ce un bloc de locuinte din orasul Dnipro. Potrivit Moscovei, racheta ar fi a fost deviata de apararea antiaeriana ucraineana. Potrivit celui mai recent bilant…

- Volodimir Zelenski s-a adresat poporului și tuturor țarilor, duminica seara, moment in care a vorbit despre tragedia din orașul Dnipro, acolo unde rușii au bombardat un bloc de civili dintr-un complex rezidențial, provocand un adevarat dezastru. Astfel, președintele ucrainean a anunțat bilanțul tragediei…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Vicovu de Sus efectueaza cercetari in privinta unui cetațean ucrainean care a prezentat la controlul de frontiera un permis de conducere care nu este emis de nicio autoritate de stat. In data de 4 ianuarie 2022, la ora 15.00, in Punctul…

- Presedintele sud-coreean Yoon Suk-yeol a prezentat scuze, luni, in legatura cu tragedia din Seul in care peste 150 de oameni, majoritatea tineri, au murit intr-o busculada pe o strada ingusta. El a promis ca toti oficialii gasiti vinovati vor da socoteala, iar politia si sistemele de management al sigurantei…