Un consilier municipal din Italia insultă aspru românii: "De la aceste persoane nu acceptăm lecţii de igienă" "Noi, cei din Lombardia, suntem tinuti la distanta cu greata de persoane care traiesc in mijlocul gunoaielor, sau nu au bidet si de persoane a caror capitala are canalele pline cu copii abandonati", a scris acesta pe Facebook, potrivit Hotnews. Postarea a devenit virala si a strans zeci de comentarii critice, dar dupa 10 ore a fost stearsa de pe profilul politicianului italian. Inainte de a fi stearsa, o comentatoare l-a intrebat la cine se refera in declaratia sa, iar Fraschini a precizat: "la napoletani, francezi si romani". Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

