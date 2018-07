Stiri pe aceeasi tema

- Ioan Ștefan Szatmari, ales in consiliul local din partea PSD, a obținut din hobby-ul sau 4.800 de lei, in 2017. Szatmari este și angajat intr-o companie a celebrilor frați Cristescu, postura din care a caștigat aproape 112.000 de lei, anul trecut. Pe langa venitul obtinut din salariu, Ioan Ștefan…

- Conacul liderului PSD Liviu Dragnea, din Alexandria, a disparut subit din declarația de avere. Asta susțin jurnaliștii Realitatea TV, care au analizat declarațiile de avere depuse de șeful Camerei Deputaților in ultimii ani."In cursul anului 2015, in declarația de avere a baronului de Teleorman…

- LOTO. O femeie in varsta iși da in judecata propriul nepot pentru cei 600.000 de dolari pe care i-a caștigat, dupa ce marele premiul de 1.2 milioane de dolari s-a imparțit la doi. Barbara Reddick, din Nova Scotia, Canada, susține ca nepotul sau, Tyrone MacInnis, nu merita niciun ban, pentru…

- Comisarul șef Alin Cristian Arbagic, șeful Secției 6 Poliție Rurala Targu- Carbunești, și-a trecut in noua declarație de avere și caștigurile obținute in urma pariurilor sportive. Suma totala primita de omul legii este de 8.000 de lei, in ultimul an fiscal incheiat, bani care s-au adaugat la…

- Laura Codruta Kovesi, Procurorul-Sef din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie si-a publicat declaratia de avere, conform careia aceasta are patru conturi curente si un cont de economii deschise la BRD – Groupe Societe Generale. Trei dintre conturile curente sunt deschise in 2016. Primul…

- Veniturile salariale ale presedintele Klaus Iohannis si ale sotiei sale au scazut, in timp ce incasarile din chirii ale celor doi au crescut, potrivit declaratiei de avere a sefului statului, publicata pe site-ul Administratiei Prezidentiale.Citeste si: Guvernul Dancila a INFURIAT transportatorii…

- Partidul Democrat din Moldova iși asuma angajamentul sa susțina in continuare drumul de dezvoltare occidental. Declarația a fost facuta de catre liderul democraților, Vlad Plahotniuc, la intrevederea cu congresmanul de Texas, Ted Poe. Alesul american a fost recent in țara noastra, la conferinta pentru…

- Ph-online.ro publica, astazi, declaratia de avere a consilierului municipal Sorin Vaduva, ales in CL Ploiesti pe listele ALDE: La capitolul imobile, Sorin Vaduva a declarat ca nu detine o locuinta sau vreun teren. Singurul bun aflat in posesia consilierului fiind un autoturism marca Mitsubishi model…