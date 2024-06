Stiri pe aceeasi tema

- Vestea morții lui Mircea Tat, un consilier local al PSD Calan, in varsta de 40 de ani, a intristat comunitatea din orașul Calan din Hunedoara.„Probabil ca niciun medic serios n-ar putea pune in relație cauza-efect campania electorala și moartea lui Mircea.

- Doliu in politica, in județul Hunedoara. Mircea Tat, un consilier local din Calan, a murit fulgerator la doar 40 de ani, a doua zi dupa alegerile locale. Unii dintre apropiații sai au susținut ca stress-ul din ultimele saptamani de campanie i-ar fi afectat starea de sanatate.

- In ziua alegerilor, un incident violent a avut loc intr-o secție de votare din Slatina, unde candidatul PNL, Mario De Mezzo, este suspectat ca ar fi agresat fizic un consilier local PSD, care ulterior a trebuit sa fie transportat la spital. Potrivit rapoartelor, Mario De Mezzo, candidatul PNL pentru…

- Fostul primar al Rio de Janeiro, Cesar Maia (PSD), a atras atenția miercuri, 5 iunie, dupa ce a fost surprins aparent pe o toaleta in timpul unei ședințe online a Consiliului orașului Rio de Janeiro, unde activeaza acum ca și consilier. Deși imaginea a durat doar cateva secunde, poziția fostului primar…

- Cum s-a intamplat tragedia Accidentul s-a produs atunci cand Erik a pierdut controlul volanului și mașina s-a rasturnat in afara carosabilului in județul Bistrița-Nasaud. In urma impactului, tanarul și-a pierdut viața, in timp ce ceilalți șapte pasageri au suferit rani și au fost transportați de urgența…

- Un fost consilier al ministrului Agriculturii Petre Daea a fost chemat in fața Curții de Apel Iași de catre reprezentanții Agenției Naționale pentru Integritate (ANI). Motivul: instituția a gasit diferențe nejustificate intre avere și veniturile sale. In urma cu un an, Agenția a constatat o diferența…

- Adrian Nica, consilier local in comuna Apateu s-a aflat in vizorul Agenției Naționale pentru Integritate pentru ca acesta ar fi incalcat legea in momentul inchirierii... The post Consilier local aradean, vizat de ANI! Instituția a sesizat Parchetul appeared first on Special Arad · ultimele știri din…

- Un consilier local din Brașov a uitat sa iși inchida camera in timpul unei ședințe din cadrul Comisiei 4 care avea loc pe platforma Zoom, permițandu-le atat celor care participau la sedinta, dar și cetațenilor care o urmareau live pe pagina oficiala de Facebook a Primariei Brasov sa il vada in timp…