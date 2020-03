Stiri pe aceeasi tema

- Ciprian Marica se revolta din cauza vaccinului impotriva coronavirusului. Fostul atacat a postat pe Facebook un mesaj dur. "Vaccinul anticoronavirus in Romania. In traducere, pe noi se testeaza un vaccin. Avem fețe de cobai? Da, Doamne, sa funcționeze", a fost mesajul lui Ciprian Marica.…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, solicita masuri mai ferme pentru protecția bucureștenilor. Ea susține ca toti cei veniți din țara sau strainatate, romani sau straini, trebuie sa fie introduși obligatoriu in carantina sau transportați de urgența in județele din care provin.Vezi…

- "Preventie, solidaritate si responsabilitate. Romania a decis masuri fara precedent pentru limitarea raspandirii COVID-19. Am convocat un Comandament de urgenta, la Bucuresti sunt pana in acest moment doua cazuri de coronavirus", a declarat primarul Capitalei, Gabriela Firea, care a propus si inchiderea…

- Co-președintele Platformei Social - Liberal, Alexandru Coita, susține ca Romania a complet nepregatita in vederea unei pandemii de coronavirus."Pandemia COVID-19 prinde Romania TOTAL NEPREGATITA! PSL propune tuturor liderilor politici un plan de 4 masuri urgente pentru a proteja romanii:…

- "Sunteti de acord cu interzicerea circulatiei masinilor care polueaza in centrul orasului si cu introducerea vinietei Oxigen pentru restul Bucurestiului? (Referire la autoturismele non euro, euro 1, euro 2 si euro 3). Astept raspunsurile bucurestenilor pana luni, 24.02. a.c. aici, pe Facebook, sau/si…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea a declarat, duminica seara, la Romania TV, dupa atacurile la adresa sa, ca premierul Ludovic Orban ar trebui sa se gandeasca la oameni și sa lase deoparte atacurile politice."Pentru mine, Orban este Dragnea 2. Face acelea;i lucruri. Ii transmit…

- Scandalul izbucnit in comuna Ditrau, județul Harghita, este departe de a se fi incheiat, iar localnicii au fost convocați la o adunare populara pentru a decide soarta celor doi brutari veniți din Sri Lanka la munca.

- "Nu ar fi mai "bine" sa inființeze Gabriela Firea o companie municipala de amenințat cu datul in judecata? Oricum amenința de 3 ori pe zi. Treaba cand o face? Bucureștiul n-are nevoie de circ. Are serioasa nevoie de soluții (multe spuse in spațiul public) și de facut treaba. De dimineața pana…