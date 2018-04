Larry Kudlow, consilier economic la Casa Alba, sustine ca nu exista nicio confuzie in administratia americana privind sanctiunile impotriva Rusiei, informeaza Reuters. Kudlow a reamintit ca Statele Unite au adoptat deja astfel de sanctiuni si a afirmat ca in prezent la Washington se analizeaza noi masuri.



Ambasadoarea SUA la ONU, Nikki Haley, a declarat duminica ca secretarul Trezoreriei, Steve Mnuchin, urma sa prezinte luni alte sanctiuni.



Luni, purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders, nu a confirmat anuntul ambasadoarei. "Avem in vedere impunerea de noi sanctiuni…