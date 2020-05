Unul dintre principalii consilieri ai premierului britanic Boris Johnson, Dominic Cummings, a fost surprins incalcand regulile de izolare, au informat vineri jurnalele, scrie AFP.



Dominic Cummings si-a parasit domiciliul din Londra pentru a se instala la parintii sai in Durham, in nord-estul Angliei,in timp ce prezenta simptome de COVID-19, au afirmat cotidianele Daily Mirror si The Guardian.



Opozitia a cerut explicatii. "Poporul britanic nu se asteapta ca sa existe o lege pentru el si alta lege pentru Dominic Cummings", a declarat un purtator de cuvant al Partidului Laburist.

…