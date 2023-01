Stiri pe aceeasi tema

- Un consilier al premierului japonez Fumio Kishida și-a cerut scuze pentru ca a stat cu mainile in buzunare in timpul unei vizite oficiale in SUA. Seiji Kihara a recunoscut ca mama lui l-a certat pentru acest lucru și i-a spus ca ii este „rușine” de el, relateaza The Guardian.

- Premierul japonez Fumio Kishida a avertizat sambata, la Washington, la incheierea unui turneu in tarile G7, ca „Asia ar putea fi Ucraina de maine”. El a indicat situația tot mai tensionata provocata de pretențiile Chinei și de amenințarile Coreei de Nord.

- Fumio Kishida a reafirmat sprijinul deplin al guvernului de la Tokyo pentru Ucraina in lupta sa impotriva Rusiei relateaza The Guardian .„Am condamnat cu fermitate agresiunea continua a Rusiei și am declarat ca Japonia va face tot posibilul pentru a oferi asistența, inclusiv pentru a trece prin iarna,…

- O serie de decese in randul celebritaților și al personalitaților publice din China a starnit ingrijorarea ca numarul real al deceselor cauzate de Covid-19 ar putea fi mult mai mare decat raporteaza autoritațile, potrivit The Guardian.

- Rusia a acuzat joi Japonia de abandonarea deceniilor de politica pacifista si adoptarea unei ''militarizari nestavilite'', Moscova reactionand astfel la planul de aparare in valoare de 320 de miliarde de dolari anuntat saptamana trecuta de premierul japonez Fumio Kishida, informeaza Reuters, scrie…

- Mircea Dușa a trecut la cele veșnice in urma cu cateva ore, iar vestea morții sale a fost anunțata pe o rețea sociala de catre Marcel Ciolacu. Din pacate, trecerea in neființa a fostului ministru al Apararii a starnit un val de condoleanțe din partea multor politicieni și instituții ale statului, dar…

- Coreea de Nord a lansat o racheta balistica intercontinentala, care a cazut in mare, in Zona Economica Exclusiva (ZEE) a Japoniei, a declarat premierul japonez, care a calificat ca fiind „absolut inacceptabil”. Racheta avea o raza de actiune suficienta pentru atinge teritoriul SUA, a menționat ministrul…

- Regele Charles al III-lea și Regina consoarta au fost atacați cu oua in timp ce se aflau intr-o vizita oficiala in orașul York. Barbatul suspect a fost reținut de catre serviciile de securitate. Ce a strigat tanarul in timp ce era imobilizat de catre forțele de ordine.