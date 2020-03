Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor are in subordinea sa ANPM si GNM. Toate cele trei institutii se ocupa cu protectia mediului, dar functioneaza independent una de alta, iar comunicarea dintre cele trei institutii este aproape inexistenta. Conform datelor de pe site, ANPM este autoritatea competenta…

- Reprezentantii Comunitatii Declic protesteaza, miercuri, in fata Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP) pentru a trage un semnal de alarma cu privire la calitatea aerului. Declic se numara printre organizatorii protestelor din Piața Victoriei impotriva PSD.Citește și: SURSE - PNL…

- Primaria Municipiului Ploiești, Regia Autonoma de Servicii Publice și Asociația ECOTIC organizeaza prima ediție a campaniei “Fii la tine-n țara la fel ca afara”, in perioada 23-28 martie 2020. Acțiunea se desfașoara la nivel național, in parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor și are…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, promoveaza un circ mediatic prin care nu construieste nimic si nu ofera informatii pertinente forului european, "pentru ca domnia sa este o sursa permanenta de dezinformare", sustin reprezentantii Fordaq - Comunitatea Forestierilor din Romania…

- Pentru o mai buna monitorizare a gradului de poluare inregistrat in Bucuresti si in tara, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor va dezvolta colaborarea cu organizatiile nonguvernamentale din domeniu. Anuntul a fost facut de ministrul Mediului, Costel Alexe.

- Senatorul Alen Coliban il desființeaza intr-o postare pe pagina de Facebook pe primarul Brașovului, care a refuzat sa participe la intalnirea de la Ministerul Mediului convocata de ministrul Costel Alexe. O atitudine sfidatoare care arata preocuparea primarului pentru sanatatea brașovenilor, potrivit…

- Ministrul Mediului, Costel Alexe, susține ca in primavara acestui an, in cadrul Lunii Padurii, va demara cea mai ampla campanie de impadurire pe care a avut-o vreodata Romania, iar una dintre acțiuni vizeaza plantarea de pomi pe terenurile degradate in vederea protejarii solului, conform Mediafax. „Programul…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, va trimite catre autoritatile de cercetare penala dosarul cu rezultatele Corpului de Control privind situatia de la incineratorul de deseuri periculoase de la Brazi.