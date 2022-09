Un consilier al lui Iohannis, favorit pentru Ministerul Educației Ligia Deca, consilier prezidențial, ar urma sa fie desemnata pentru a prelua mandatul de ministru al Educației, in urma demisiei lui Sorin Cimpeanu, precizeaza pentru Mediafax surse politice. „Cel mai probabil, in locul lui Sorin (Cimpeanu – n.r.) va fi numita Ligia Deca”, au spus sursele politice. Ligia Deca, nascuta in 1982, este doctor in științe politice, titlu acordat in 2016 de catre Universitatea din Luxemburg și absolventa a unui program postdoctoral la New Europe College. In perioada 2010-2012 a coordonat Secretariatul Procesului Bologna, gestionand procesul de organizare a Conferinței… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

