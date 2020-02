Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Local al Municipiului Buzau este convocat in sedinta extraordinara, pentru marți, 11 februarie 2020, de la ora 09.00. Ședinta va avea loc in sediul Consiliului Local al Municipiului Buzau, situat in municipiul Buzau, Piata Daciei, nr. 1, in Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Sararu (sala 24).…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a avut, duminica, prima reactie in scandalul Ditrau, din Harghita, unde comunitatea locala s-a revoltat in urma angajarii, intr-o brutarie, a doi barbati din Sri Lanka. "Sunt doi oameni care au venit sa munceasca, sa isi castige existenta, la chemarea unui patron…

- Ridicarea gunoiului se scumpeste cu 75% la Bistrita Foto: Arhiva Primarul municipiului Bistrita, Ovidiu Cretu, a declarat marți, 21 ianuarie, ca majorarea taxei de salubrizare cu 75%, care a ajuns în 2020 la 138 de lei de persoana pe an, îi va determina pe cetateni sa…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, revine, pe Facebook, cu cateva intrebari pentru Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte PNL, dupa ce a anunțat ca va depune plangere penala impotriva liberalului. Edilul PSD ii cere liderului PNL sa prezinte date concrete cu privire la creșterea varstei de…

- Autoritațile din Motru vor construi o noua centrala termica la Uzina de Agent Termic și Alimentare cu Apa(UATAA) din localitate. Primarul din Motru, Gigel Jianu, a declarat ca vechile cazane vor fi inlocuite cu o central performanta care sa fie eficienta și care sa poata livra cantitațile necesare de…

- Ministrul Justiției, Catalin Predoiu, s-a intalnit, luni, cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii la București, Adrian Zuckerman, care a fost insoțit de Abigail Rupp, șef-adjunct al misiunii diplomatice și Bianca Menendez, consilier politic. Tema discuțiilor s-a axat pe combaterea corupției, respectiv…

- Cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei, Cezar Ouatu a facut declarații emoționante despre țara in care locuiește. Mai mult, acesta a declarat ca se considera un ambasador in tot ce inseamna ideea de Romania, prin prisma carierei de artist.„Cand am fost la Eurosivison mi-am dat seama ce inseamna mandria…

- PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU Avand in vedere: Prevederile art.133 (1) lit.a, art.134(1) lit. “a” și (5), art.135 și art.196(1) lit.”b” din O.U.G. nr.57/03.07.2019, privind Codul administrativ, emit urmatoarea, DISPOZITIE: ART.1. Pentru data de 29.11.2019 ora 10,00, se convoaca in sedinta ordinara, Consiliul…