Stiri pe aceeasi tema

- Liderul democratilor din Senat, Chuck Schumer, l-a îndemnat joi pe vicepreședintele Mike Pence sa îl demita pe Donald Trump din funcție dupa violențele comise de susținatorii sai miercuri la Capitoliu, sediul Congresului SUA, potrivit AFP.„Ceea ce s-a întâmplat…

- ​​ Congresul Statelor Unite a oficializat joi victoria lui Joe Biden la alegerile prezidențiale din 3 noiembrie, ultima etapa inainte de investitura sa, in 20 ianuarie. Decizia a venit dupa scene care pareau de neimaginat la Washington: partizanii lui Donald Trump au invadat miercuri Capitoliul, templul…

- UPDATE 21:40 Donald Trump le cere partizanilor sai sa protesteze pașnic.UPDATE: Senatorii au fost evacuați, iar unii au relatat ca s-au folosit gaze lacrimogene pentru a-i indeparta pe protestatari.They are storming DC!Trump supporters just tore down some barriers at the Capitol in Washington, DC #StopTheSteal…

- O procedura formala, aceea de a valida rezultatul alegerilor prezidențiale din noiembrie, se desfașoara in Statele Unite sub tensiune. Mai mulți susținatori ai lui Donald Trump s-au adunat in capitala Washington D.C. pentru a protesta fața de rezultatele alegerilor, susținand ca republicanul a fost…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat, duminica, ca va participa la protestele cate vor avea loc la Washington, pe 6 ianuarie, in ziua in care Congresul se va reuni pentru a certifica voturile din Colegiul Electoral si a declara victoria in alegeri a presedintelui ales Joe Biden, transmite…

- La mai bine de doua saptamâni de la anuntarea înfrângerii sale în alegerile prezidentiale din SUA, Donald Trump a dat unda verde luni seara deschiderii procesului de tranzitie spre o administratie Biden, relateaza AFP si Reuters, citate de Agerpres. Echipa democratului…

- Premierul sloven Janez Jansa l-a felicitat pe Donald Trump pentru ceea ce prim-ministrul Sloveniei a descris pe Twitter ca fiind o victorie clara a candidatului republican în scrutinul prezidențial din Statele Unite, transmite Reuters.„Este destul de clar ca poporul american i-a…

- Prim-ministrul sloven Janez Jansa este primul sef de guvern din Uniunea Europeana care l-a felicitat pe Donald Trump pentru victoria clamata de acesta la alegerile prezidentiale din SUA, transmit APA si Reuters. 'Este destul de clar ca poporul american i-a ales pe @realDonaldTrump @Mike_Pence pentru…