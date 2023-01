Stiri pe aceeasi tema

In contextul retragerii recente a armatei americane din razboaie duse direct, desfasurarea de trupe intr-o tara NATO din apropierea conflictului din Ucraina este vazuta ca un model de descurajare, scrie New York Times . Soldați din Divizia 101 Aeropurtata a Armatei SUA se antreneaza, mananca și dorm…

La aproape doua luni de la alegerile parlamentare in Israel, noul guvern al castigatorului, Benjamin Netanyahu, urmeaza sa depuna juramantul la Ierusalim, informeaza joi DPA.

Viata si cariera cantaretei americane Mariah Carey sunt celebrate intr-o noua carte de benzi desenate, relateaza Reuters.

Carnea fabricata in laborator va ajunge, in curand, pe rafturile magazinelor. Un producator din California a primit, saptamana aceasta, avizul Administratiei pentru Alimente si Medicamente (FDA), principalul regulator in domeniu din Statele Unite. Documentul atesta ca produsul companiei - carne de pui…

Democrata Karen Bass a fost aleasa miercuri primar al orasului Los Angeles, potrivit presei americane, devenind prima femeie ajunsa la conducerea celui de-al doilea cel mai mare oras din Statele Unite, relateaza AFP, citata de Agerpres. Democrata ferventa, Karen Bass a castigat in fata dezvoltatorului…

Liderul republicanilor din Camera Reprezentanților, Kevin McCarthy, a fost reales in funcție, potrivit CNN. McCarthy a invins-o pe candidata democrata Marisa Wood in cursa de la jumatatea mandatului pentru cel de-al 20-lea district al Congresului din California. Victoria este una extrem de importanta,…

Prin aceasta cerința, Statele Unite nu vizeaza și impingerea Ucrainei la masa negocierilor, ci sa se asigure ca guvernul de la Kiev iși menține susținerea aliaților internaționali, scrie Washington Post , care citeaza surse familiare cu discuțiile. Administrația Biden ii incurajeaza in particular pe…

- Alegatorii americani sunt preocupati in principal de starea economiei, in perspectiva scrutinului parlamentar partial programat pe 8 noiembrie, care ar putea genera schimbarea majoritatilor in Camera Reprezentantilor si in Senatul SUA.