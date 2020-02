Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 27 de ani a fost ucis intr-un conflict spontan, iscat intre mai multe persoane. Scandalul a fost observat de politistii din Moreni, care au intervenit pentru a-i potoli pe scandalagii. Din nefericire, insa, victima primise o lovitura cu o bata care i-a fost fatala.

- UPDATE, ora 12:20 – Un barbat a fost internat, vineri dimineata, la Clinica de Chirurgie Toracica din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie din Iasi, dupa ce a fost impuscat in spate in timpul unui conflict spontan izbucnit intr-un cartier de la marginea orasului. Coordonatorul UPU-SMURD Iasi, Diana…

- Un adolescent de 16 ani din Brasov, care este acuzat ca ar fi injunghiat mortal un tanar de 22 de ani, a fost retinut luni, pentru 24 de ore, urmand sa fie prezentat instantei de judecata cu propunerea de...

- Cu puțin timp in urma, serviciul de urgența 112 a fost sesizat cu privire la producerea unui conflict spontan in localitatea Irești, Vidra, in urma caruia o persoana de gen masculin, de 35 de ani, a fost injunghiata. Din primele date, este vorba despre un conflict mai vechi intre frați. Agresiunea s-a…

- La data de 08.12.2019, ora 10.50, pe raza comunei Naruja, a avut loc un conflict spontan intre doi barbați. Din cercetarile efectuate pana in prezent rezulta ca pe fondul unui conflict spontan, un barbat, in varsta de 31 de ani, ar fi impins un alt barbat, in varsta de 54 de ani, care a cazut […] Articolul…

- In aceasta dimineața, polițiștii din cadrul Secției nr. 13 Poliție Rurala Titu au fost sesizați de o persoana cu privire Post-ul TITU: Un conflict spontan, pe fondul alcoolului, s-a incheiat scaldat in sange apare prima data in Gazeta Dambovitei .