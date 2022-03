Stiri pe aceeasi tema

- Joe Biden, președintele american, a impus noi sancțiuni pentru Moscova, capitala Rusiei. Președintele Statelor Unite ale Americii a facut noi declaratii in legatura cu pedepsele impotriva Kremlinului. Joe Biden a anuntat ca Rusia va fi exclusa din FMI si Banca Mondiala.

- sursa foto: Twitter/ Kamala Harris Kamala Harris a ajuns in Romania. Este prima vizita a vicepreședintei SUA la București și are loc in contextul razboiului declanșat de Rusia in Ucraina. Kamala Harris, o avocata de culoare in varsta de 55 de ani, cu origini indiene și jamaicane, este prima femeie vicepreședinte…

- Zeci de congresmeni americani, atat din Partidul Democrat, cat si din Partidul Republican, ii cer presedintelui Joseph Biden sa solicite aprobarea Congresului pentru eventualitatea in care ar fi nevoit sa trimita trupe in Ucraina si ar intra in conflict direct cu Rusia, informeaza site-ul Axios.com.

- Președintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, a transmis luni seara un mesaj ferm catre Rusia, in care a invocat necesitatea urmarii caii diplomației de cel mai inalt nivel pentru detensionarea situației de la granița Ucrainei, descriind eforturile Washingtonului din ultimele

- Președintele Statelor Unite, Joe Biden, le-a cerut, vineri, tuturor cetațenilor americani care mai sunt in Ucraina sa paraseasca țara „imediat”, spunand ca exista un risc cat se poate de real al unei acțiuni militare ruse, relateaza BBC și CNN, potrivit digi24.ro. Președintele american a precizat…

- Președintele Statelor Unite, Joe Biden, le-a cerut, vineri, tuturor cetațenilor americani care mai sunt in Ucraina sa paraseasca țara „imediat”, spunand ca exista un risc cat se poate de real al unei acțiuni militare ruse, relateaza BBC și CNN . Președintele american a precizat ca nu are de gand…

- Președintele american Joe Biden a declarat, miercuri, in cadrul conferinței de presa de la Casa Alba, care marcheaza un an de mandat, ca o invazie rusa in Ucraina este iminenta, dupa ce Rusia a comasat 127.000 la granița ucraineana. In aceasta situație, SUA vor crește prezența militara in Romania, informeaza…

- Presedintele Statelor Unite, Joseph Biden, a promulgat, luni, bugetul anual al Departamentului Apararii, in valoare de 770 de miliarde de dolari, fiind prevazute fonduri inclusiv pentru sustinerea Ucrainei si pentru contracararea Chinei. "Luni, 27 decembrie, presedintele a promulgat Legea…