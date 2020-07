Stiri pe aceeasi tema

- Armenia a anunțat moartea a doi ofițeri. Ambele state se acuza reciproc de bombardarea zonelor civile de la granita. Conflictul dintre cele doua foste state sovietice asupra teritoriului Nagorno-Karabakh ramane fara rezolvare, insa luptele recente s-au dus in Tavush, o zona aflata…

- Luptele violente continua de 3 zile la granița dintre cele doua state. Azerii au acuzat mișcari suspecte de trupe la granița și stagnarea procesului de pace in conflictul ce desparte cele doua state de peste 30 de ani și au atacat. Trupele armene au contracarat puternic și au facut multiple victime…

- Ne-au mai facut o surpriza: Un impresionant exemplar de șarpe, lung de aproape 2 metri, a fost surprins, nu demult, in apropiere de Bistrița…! Specialiștii il numesc Șarpele lui Esculap… Cand este prins, se repede furios și mușca… Este numit Șarpele lui Esculap (Zamenis longissimus) și este celebru…

- Enclava cu majoritate armeana alipita in 1921 la Azerbaidjan de autoritatile sovietice, Nagorno-Karabah si-a proclamat unilateral independenta in 1991, cu sprijinul Armeniei. A urmat un razboi intre Armenia si Azerbaidjan. O incetare a focului a fost incheiata in 1994. De atunci, negocierile…

- Un numar de aproximativ 159.000 de decese suplimentare fata de cat ar fi fost de asteptat in mod obisnuit a fost inregistrat de la inceputul lunii martie in 24 de tari europene, a declarat joi un oficial al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), care a spus ca o "proportie semnificativa" a cresterii…

- Criza economica mondiala generata de criza pandemica se profileaza tot mai limpede pentru toata lumea, in acest moment fiind lovite cel mai grav economiile emergente. Monedele din Brazilia, Argentina, Venezuela, Mexic, dar și Africa de Sud, Zambia, Rwanda sau Liban s-au depreciat la cote negative record,…

- Turcia inca mai produce si livreaza componente pentru avioanele de lupta americane F-35, in pofida faptului ca a fost suspendata din acest program in urma cu aproape un an din cauza ca a importat din Rusia sisteme de aparare antiracheta, a afirmat joi seful industriei de aparare a Turciei, Ismail…

- Relatia SUA - Europa, la cote de avarie ... La finalul saptamanii trecute prestigiosul "The Brookings Institution" din Washington DC si-a publicat raportul trimestrial care evalueaza starea relatiei America - Europa. Cateva concluzii pe scurt (evaluarea este facuta pe o scara de la 1 catre excelent,…