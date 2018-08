Stiri pe aceeasi tema

- Compania feroviara italiana Trenord a identificat-o pe angajata care a facut un anunt scandalos impotriva romilor marti intr-un un tren pe ruta Milano-Cremona-Mantua dupa o ancheta interna, au declarat...

- Ies la iveala noi detalii din vestiarul Argentinei. "Pumele" au avut un Mondial dezamagitor, iar atmosfera din vestiar a fost una tensionata. La un moment dat, ajunși la capatul rabdarii in ceea ce-l privește pe Jorge Sampaoli, fotbaliștii au convocat de urgența o ședința cu președintele federației…

- Ministrul italian de Interne, Matteo Salvini, a anunțat luni pe Twitter ca se va deplasa duminica la Moscova pentru a asista la finala Campionatului Mondial de fotbal, neratand ocazia de a aduce un omagiu președintelui rus Vladimir Putin, potrivit AFP.

- Noul ministru de Interne al Italiei și lider al formațiunii politice de extrema-dreapta Liga, Matteo Salvini, a declarat ca vrea sa creeze o rețea a tuturor partidelor naționaliste din Europa, relateaza site-ul cotidianului The Guardian, conform mediafax. Salvini, in varsta de 45 de ani, a…

- Premierul Italiei spune ca nava cu migranți Lifeline va acosta in Malta dupa ce a stat patru zile blocata in Mediterana din cauza ca ministrul de interne italian, Matteo Salvini nu a permis intrarea in țara. Nava umanitara Lifeline blocata in Marea Mediterana va putea acosta in Malta, iar Italia va…

- Viata continua ca de obicei in tarana de la “River Village”, o tabara de romi rituata in apropierea drumurilor principale si palatelor din centrul istoric al Orasului Etern, in care locuitorii prefera sa se tina departe de polemica declansata de amenintarile noului ministru de Interne Matteo Salvini,…

- Ministrul italian de Interne Matteo Salvini l-a indemnat miercuri pe presedintele francez Emmanuel Macron sa dea dovada de ”generozitate” in primirea migrantilor si a acuzat Franta ca nu si-a respectat angajamentele in domeniul migratiei, relateaza AFP. Franta s-a angajat sa primeasca 9.000 de migranti…

- Luigi Di Maio si Matteo Salvini, liderii miscarilor antisistem si, respectiv, de extrema dreapta din Italia, si-au exprimat furia lor, duminica seara, dupa ce Giuseppe Conte, premierul propus de ei, a renuntat la formarea guvernului, relateaza AFP. Presedintele Italiei, Sergio Mattarella,…