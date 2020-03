Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar care se afla la volanul unei mașini a fost strivit de un TIR pe o șosea din orașul Braila. Accidentul s-a produs pe Drumul European 584, intre localitațile Varsatura și Albina. Șoferul a murit, iar pasagera aflata in mașina a fost transportata la spital, anunța obiectivbr.ro.Potrivit polițiștilor…

- Un minor de 13 ani a decedat duminica, dupa ce a intrat cu autoturismul pe care il luase de la tatal sau intr-un copac, accidentul avand loc la intrarea in Hunedoara dinspre Prislop. Potrivit purtatorului de cuvant IPJ Hunedoara, Bogdan Nitu, in jurul orei 12,00, pe DJ 687A, la intrarea in Hunedoara…

- Un baiat de 13 ani a murit, duminica, dupa ce a lovit cu masina tatalui sau un copac, in municipiul Hunedoara. Potrivit Poliției, copilul a pierdut controlul autoturismului, intrand in coliziune cu un copac. Minorul era singur in autovehicul, iar in urma verificarilor s-a stabilit ca…

- Baiatul a luat masina tatalui fara acordul sau si a incercat sa o conduca, insa a pierdut controlul volanului si a lovit un copac.Tragedia a avut loc duminica, la intrarea orașului Hunedoara dinspre Prislop, informeaza Mediafax. "Accidentul rutier s-a soldat cu decesul unui minor. Autoturismul a lovit…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al judetului Hunedoara, accidentul a avut loc, duminica, la ora 12.00, la intrarea in Hunedoara, spre Prislop. "Astazi, in jurul orei 12.00, pe DJ 687A, la intrarea in Hunedoara dinspre Prislop, la intersectia cu str. Serei, a avut loc un accident…

- Un copil de 13 ani din municipiul Hunedoara si-a pierdut viata, duminica , dupa ce a luat masina tatalui sau, un autoturism cu volanul pe partea dreapta, nu a adaptat viteza si a lovit un copac de pe marginea soselei.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al judetului Hunedoara,…

- Ziarul Unirea TRAGEDIE intr-o familie din Alba! Un barbat, stabilit in Marea Britanie, a murit intr-un accident de circulație dupa ce a intrat cu mașina intr-un copac, in timp ce venea de la aeroport TRAGEDIE intr-o familie din Alba! Un barbat, stabilit in Marea Britanie, a murit intr-un accident de…

- Un barbat in varsta de 50 de ani, din Saru Dornei, si-a gasit sfarsitul sambata la amiaza dupa ce a provocat un accident cu masina pe care o conducea. Chiar daca nu avea permis de conducere, Vasile Boca a plecat la drum. S-a dovedit cea mai gresita decizie, si asta pentru ca autoturismul marca ...