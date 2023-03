Stiri pe aceeasi tema

- Un condamnat vrea sa fie arestat cat mai curand posibil, dar birocrația i-a blocat inceperea executarii pedepsei. Ceea ce pare o gluma, scrie cotidianul austriac Heute, s-a intamplat de fapt la Viena.„Nici eu nu am experimentat asta vreodata”, a spus avocatul Sascha Flatz, pentru sursa citata. Un criminal…

- Judecatorii de la Tribunalul Militar Iasi au decis condamnarea in prima instanta a unui fost jandarm din Bacau acuzat de incalcare a consemnului. Cel in cauza a luat un an si sase luni de inchisoare cu suspendare, insa decizia nu este una definitiva Inculpatul este acuzat ca, in iunie 2022, in timpul…

- Daniel, fiul lui Sile Camataru a fost adus in țara, dupa ce a fost arestat de autoritațile din Italia. Barbatul, condamnat la 3 ani și 7 luni de inchisoare, fusese dat in urmarire internaționala dupa ce fugise din Romania.

- Tanarul sofer care sambata seara a lovit o femeie si o fetita de sase ani pe o trecere de pietoni din Ploiesti, in timp ce se afla sub influenta drogurilor, va fi cercetat sub control judiciar. Cele doua sunt in spital, cu fracturi si alte leziuni. Surse judiciare au precizat pentru News.ro ca testele…

- Curtea Penala Internaționala a emis la 17 martie 2023 un mandat de arestare impotriva președintelui Rusiei, Vladimir Putin, acuzandu-l de crima de razboi de deportare ilegala a cel puțin 100 de copii din teritoriile ocupate ucrainene in Federația Rusa. „Infracțiunile ar fi fost comise pe teritoriul…

- PIAZA REA…. Polițiștii Biroului Investigații Criminale Barlad au reținut un barbat, in varsta de 24 de ani, Borcea Ionuț Cristian, banuit de savarșirea infracțiunii de furt calificat, in forma continuata. Borcea a fost arestat preventiv in mai anul trecut, cand a fost surprins ca vinde droguri la un…

- Un barbat din Alba care iși teroriza familia, a sunat la poliție și a cerut sa fie arestat. Pentru ce infracțiune a fost condamnat Un barbat din comuna Sasciori a fost condamnat recent, de magistrații Judecatoriei Sebeș, dupa ce nu a respectat un ordin de protecție, impus de autoritați. Mai exact barbatului…

- Un barbat din Carei, județul Satu Mare, judecat pentru lasarea fara ajutor a unei persoane aflate in dificultate, persoana care a și murit ulterior, a fost condamnat la șase luni de inchisoare cu suspendare. In septembrie 2019, poliția a intrat in alerta dupa ce cadavrul unui barbat a fost gasit, cu…