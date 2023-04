Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Suprema a SUA a oferit miercuri o amanare a executarii sentintei unui detinut din Texas condamnat la moarte, aproband cererea acestuia de a face noi investigatii ADN care, potrivit barbatului, i-ar putea dovedi nevinovatia, relateaza AFP.Rodney Reed, in varsta de 54 de ani, urma sa fie executat…

- Hank Skinner, condamnat la moarte in urma cu aproape 30 de ani pentru o tripla crima comisa in 1993, a murit in inchisoare unde nu a incetat sa-si proclame nevinovatia, au anuntat vineri avocatii sai, noteaza AFP. Casatorit cu Sandrine Ageorge-Skinner, o activista franceza impotriva pedepsei capitale,…

- Hank Skinner și-a primit sentința in urma cu aproape 30 de ani, insa nu a incetat nicio clipa sa pledeze nevinovat. Criminalul, in varsta de 60 de ani a fost gasit acum mort, in inchisoare.

- Curtea de Apel Cluj a pronunțat sentința definitiva in dosarul in care a fost inculpat pentru omor Augustin Vlaicu, fapta comisa pe raza localitații Monor, in anul 2014, și descoperita cinci ani mai tarziu. Instanța clujeana a respins apelul depus de Vlaicu, dupa ce a ajuns la concluzia ca instanța…

- Un american condamnat la moarte pentru uciderea unui politist a fost executat miercuri in Texas (SUA), in pofida suspiciunilor de prejudecati rasiste legate de procesul sau, informeaza France Presse. Wesley Ruiz, un barbat hispanic in varsta de 43 de ani, a primit o injectie letala in penitenciarul…

- Dorința copiilor de a nu-și vedea bunicii primeaza in fața beneficiilor menținerii relațiilor intergeneraționale, a stabilit Curtea Suprema din Italia intr-un proces deschis de parinții a doi copii impotriva deciziei unei instanțe inferioare care i-a obligat pe copii sa petreaca timp cu bunicii paterni,…