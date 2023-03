Un condamnat la inchisoare cu 12 ani pentru talharie, a cerut reducerea pedepsei. Pus fata in fata cu judecatorii, barbatul a dat inapoi si a declarat ca nu-și insușeste cererea de revizuire. Condamnat la inchisoare pe viața dar si la 12 ani pentru talharie calificata, Crețu Gheorghe a ajuns, zilele trecute, in fața magistraților Tribunalului Vaslui, cu o cerere de revizuire a sentinței. Pus fața in fata cu judecatorii, barbatul a dat inapoi si a declarat ca nu-si insușește cererea de revizuire. Crețu a ajuns in spatele gratiilor dupa ce, in 2019, avea sa savarșeasca una dintre cele mai sangeroase…