Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Boris Johnson a dat anunțul pe care toți fanii englezi ai fotbalului îl așteptau: suporterii se vor putea întoarce în tribunele arenelor sportive de la jumatatea lunii mai.Boris Johnson a declarat într-o conferința de presa ca s-a ajuns la a treia etapa…

- Fanii texani ai baseball-ului s-au bucurat de meciul favoriților de la Rangers, dupa ce organizatorii au decis sa nu impuna niciun fel de limita de spectatori la meciul desfașurat acasa, împotriva celor de la Toronto Blue Jays. Peste 38.000 de fani au fost prezenți pe Globe Life Field, mulți fara…

- Face ce face și ajunge sa ne surprinda din nou. Oana Roman, bruneta și cu parul creț. Fanii au ramas fara cuvinte cand au vazut transformarea spectaculoasa a fiicei lui Petre Roman și s-au intrecut unii pe ceilalți in mesaje care mai de care mai frumoase la adresa vedetei de la Antena Stars.

- Inca de la primele telefoane lansate de OnePlus, fanii companiei au intrebat aproape in fiecare and daca și cand compania va avea de gand sa lanseze și propria gama de produse wearable. Daca raspunsul a venit odata cu lansarea primului fitness tracker al OnePlus, OnePlus Band, multa lume s-a grabit…

- De aceasta data, Aylin Cadir a ales sa si incante fanii cu un pasaj din poezia "Cantec naivldquo;, scrisa de Emil Brumaru.Asa cum si a obisnuit fanii, constanteanca Aylin Cadir face diverse postari pe Instagram ul personal, cu diverse pasaje din cartile pe care le iubeste.De aceasta data, a ales sa…

- Politia scotiana a arestat 28 de fani ai echipei Glasgow Rangers care au provocat incidente cu fortele de ordine duminica, atunci cand suporterii au sarbatorit castigarea primului titlu dupa zece ani de catre echipa la care evolueaza si romanul Ianis Hagi, scrie Reuters potrivit Agerpres. Glasgow…

- Producatorul american de motociclete si vehicule pentru teren accidentat Polaris Inc a prezentat luni planurile de lansare a primului sau vehicul electric, in vederea imbunatatirii pozitiei companiei pe piata masinilor electrice. Polaris a informat ca modelul Ranger, dezvoltat in parteneriat cu Zero…