- Matt Campbell, 29 de ani, vedeta a concursului britanic Masterchef, a murit la spital, dupa ce s-a prabușit in timpul unui maraton. Acesta s-a inscris in cursa in memoria tatalui sau, mort in urma cu 18 ani. Matt fusese semifinalist la Masterchef in decembrie 2017.

- Știrista Aizat Abdisamat, una dintre cele mai indragite prezentatoare de televiziune din Kazahstan, a murit intr-un incident teribil, chiar sub ochii copilului ei in varsta de 3 ani. Știrista Aizat Abdisamat a murit sub ochii copilului, dupa ce liftul i-a taiat piciorul Aizat Abdisamat, in varsta de…

- Tragedie in Marea Britanie. Un roman in varsta de 20 de ani a murit in brațele celui mai bun amic. Acesta a fost urmarit și injunghiat de mai multe persoane intr-un centru comercial din Londra. Beniamin Pieknyi a sarit la bataie pentru a-și apara un prieten in timpul unei altercații produse in Stratford,…

- Marea Britanie comemoreaza joi un an de la atacul comis pe 22 martie 2017 în apropierea Parlamentului de la Londra, primul dintr-o serie de atacuri jihadiste care s-au soldat cu 35 de morti si zeci de raniti în decursul a sase luni pe teritoriul Regatului Unit.

- Un avion militar pentru acrobatii aeriene s-a prabusit in apropierea unei baze militare din Marea Britanie, relateaza site-ul cotidianului The Guardian. Una dintre persoanele aflate la bord a murit, au anuntat autoritatile, citate de site-ul publicatiei Daily Post, scrie mediafax.ro.

- Autoritatile britanice au declansat o investigatie pentru crima in cazul decesului omului de afaceri rus Nikolai Gluskov, gasit mort in conditii suspecte intr-un apartament din Londra, informeaza BBC News.

- Lewis Gilbert, regizor britanic cunoscut pentru filmele „Alfie”, „Educating Rita” și trei producții din seria James Bond, a murit la varsta de 97 de ani, informeaza BBC. Nascut la Londra in 1920, Gilbert și-a inceput cariera ca actor inainte de a regiza filme de razboi precum „Reach for the Sky” și…