Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Scarlatescu nu a mai stat pe ganduri și a folosit o amuleta in ediția din aceasta seara de la Chefi la cuțite. Decizia juratului a fost una neașteptata. Iata cum le-a pus in dificultate pe celelalte echipe in episodul 29 al sezonului 11.

- Chef Catalin Scarlatescu a folosit o amuleta naucitoare in ediția 29 din sezonul 11 Chefi la cuțite de pe 30 mai 2023. Echipele adverse nu s-au așteptat la o astfel de „lovitura” din partea juratului.

- Ediția din aceasta seara a competiției Chefi la cuțite, din 24 mai 2023, incepe cu o surpriza pentru toate echipele. Florin Dumitrescu nu a așteptat pana la proba de battle și a apasat deja butonul roșu. Juratul și-a folosit amuleta și a adus concurenți noi din bootcamp, iar echipele s-au marit.

- Așa cum i-a obișnuit pana acum, Sorin Bontea și-a folosit amuleta și in aceasta seara, la Chefi la cuțite. Concurenții au primit o noua provocare in timpul battle-ului, iar sarcina pe care au primit-o i-a surprins. Sorin Bontea le-a starnit creativitatea celor doua echipe adverse, iar concurenții au…

- Ediția din aceasta seara a inceput cu un moment tensionat, dupa ce Sorin Bontea a decis sa iși foloseasca una dintre amulete. Și pentru a complica lucrurile, juratul s-a gandit sa puna in joc avantajul cu care a reușit sa ii puna in incurcatura pe concurenții celorlalte echipe.

- Cel de-al doilea battle din sezonul 11 Chefi la cuțite le-a adus concurenților provocarea de a gati pe gustul unui juriu alcatuit din antrenori de fitness. Ediția de ieri seara a ocupat primul loc in topul audiențelor.

- Confruntarea pentru amuleta desfașurata aseara la Chefi la cuțite i-a adus inca o victorie lui Catalin Scarlatescu intr-o ediție a show-ului gastronomic care a fost lider de audiența. Diseara, competiția continua in ringul amuletei cu un al patrulea concu

- Confruntarea pentru amuleta desfașurata aseara la Chefi la cuțite i-a adus inca o victorie lui Catalin Scarlatescu intr-o ediție a show-ului gastronomic care a fost lider de audiența. Diseara, competiția continua in ringul amuletei cu un al patrulea concurent care a facut istorie la Chefi la cuțite:…