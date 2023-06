Stiri pe aceeasi tema

- Ștefan Nistor, un bucatar cu experiența, a fost salvat de la eliminare de chef Catalin Scarlatescu in ediția 35 din sezonul 11 Chefi la cuțite de pe 13 iunie 2023. Concurentul a avut cea mai slaba farfurie, insa norocul i-a suras in aceasta seara.

- Ediția din aceasta seara a adus o noua provocare pentru concurenți. Dupa ce au aflat ca trebuie sa foloseasca trei ingrediente, iar preparatul sa fie in straturi, Catalin Scarlatescu a folosit o noua amuleta și a pus o echipa in dificultate.

- Chef Catalin Scarlatescu a folosit o amuleta și a „furat” un concurent din echipa roșie in ediția 34 din sezonul 11 Chefi la cuțite, de pe 12 iunie 2023. Haosul s-a dezlanțuit in platou dupa ce a folosit avantajul puternic.

- Catalin Scarlatescu a decis sa foloseasca o amuleta puternica in ediția 33 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11, de la Antena 1. Concurentul a „lovit” in echipele adverse in cel mai neașteptat mod posibil.

- Ediția din aceasta seara a adus momente tensionate, mai ales dupa ce concurenții au ajuns in fața juraților. Unii dintre ei au reușit sa se salveze ca prin minune, in timp ce alții au fost la limita. Cu toate ca urma sa fie eliminat, un concurent a ajuns intr-o alta echipa, fiind salvat de amuleta.

- Catalin Scarlatescu nu a mai stat pe ganduri și a folosit o amuleta in ediția din aceasta seara de la Chefi la cuțite. Decizia juratului a fost una neașteptata. Iata cum le-a pus in dificultate pe celelalte echipe in episodul 29 al sezonului 11.

- O noua ediție, o noua confruntare incendiara in bucataria celebrului show culinar de la Antena 1. Chef Sorin Bontea a folosit prima amuleta la „Chefi la Cuțite” și a creat haos in randul concurenților. Noile reguli au adus probleme mari pentru Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu. Chef Sorin Bontea…

- Gina Pistol i-a luat din plin prin surprindere pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu atunci cand a anunțat ce amuleta a pus la bataie, in ediția 14 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11, difuzata pe 25 aprilie 2023, la Antena 1.