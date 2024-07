Un concert „mare”! Bring Me the Horizon la Electric Castle:…

Au fost 90 de minute de energie pura, mișcare și flacari cat cuprinde, o scena cu o grafica de zile mari, așa cum doar in Vest mai vezi, cu alte cuvinte un concert de zile mari in cea de-a treia zi la Electric Castle. Bring Me the Horizon, trupa din Marea Britanie, a ridicat nivelul de calitate, iar Clujul mai face un pas in fața in materie de concerte „mari”!