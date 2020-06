Un concern german a fost de acord sa plateasca pana la 10,9 miliarde de dolari ca sa inchida procesele in care i se aduc acuzatii grave

Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cei mai renumiti si apreciati producatori de aparate foto, in special pentru DSLR-uri, Olympus, anunta vanzarea diviziei foto si iesirea de pe aceasta piata, dupa 84 de ani de activitate. Prezent pe piata inca din 1936, Olympus isi va vinde business-ul de aparate foto unei firme…

- Grupul german Bayer a acceptat miercuri un acord in afara instantelor in valoare de pana la 10,9 miliarde de dolari pentru inchiderea proceselor din Statele Unite in care este acuzat ca erbicidul Roundup poate duce la cancer, rezolvand un litigiu care i-a afectat pretul actiunilor, transmite Reuters.

- Bilantul deceselor zilnice din cauza infectarii cu noul coronavirus a fost, pentru prima data, mai ridicat in Brazilia decat in Statele Unite, conform datelor furnizate de Ministerul brazilian al Sanatatii. Astfel, Brazilia a raportat luni 807 decese, in timp ce bilantul SUA s-a ridicat la…

- Peste 21.000 de persoane au murit din cauza noului coronavirus in Anglia si Tara Galilor, arata date publicate marti de Biroul National brtianic de Statistica (ONS) - un bilant care include decese in afara mediului spitalicesc si care face din regat a doua cea mai indoliata tara din Europa, dupa Italia,…

- Presedintele american Donald Trump a promulgat vineri un nou plan de ajutor de aproape 500 de miliarde de dolari pentru a sprijini economia puternic afectata de restrictiile impuse de epidemia de coronavirus. "Aceasta este o veste buna pentru intreprinderile mici si este o veste buna pentru…

- Productia de autovehicule de la Dacia si Ford va reincepe pe data de 4 mai, a anuntat, joi, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, intr-o interventie la Digi 24. "Din ce cunosc eu, atat Dacia, cat si Ford vor reporni productia de autovehicule in data de 4 mai",…

- Guvernul italian lucreaza la un nou pachet de stimulare a economiei, in valoare de cel putin 50 de miliarde de euro (54 de miliarde de dolari), pentru a atenua impactul pandemiei de coronavirus (COVID-19), a anuntat marti prim-ministrul Giuseppe Conte. Noile masuri, care ar urma sa fie date…

- Presedintele american Donald Trump a declarat, sambata, ca statele Texas si Vermont vor permite unor afaceri sa-si redeschida portile de luni, in timp ce Montana va incepe sa ridice restrictiile de vineri, relateaza Reuters. "Continuam sa vedem un numar de semne pozitive ca virusul a trecut…