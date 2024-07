Un compus natural din masline, acidul elenolic, ar putea fi folosit ca tratament pentru obezitate și diabet de tip 2, deoarece se dovedește mai eficient comparativ cu medicamentele standard prescrise pentru aceste afecțiuni. In testele efectuate pe șoareci, cercetatorii de la Virginia Tech din SUA au descopeit ca, dupa o saptamana de tratament, acidul elenolic […] The post Un compus natural din masline combate obezitatea și diabetul appeared first on Puterea.ro .