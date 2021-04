Timișoara și a sa Capitala Europeana a Culturii nu au nici acum un ”comisar” care sa impinga cu folos treburile la Ministerul Culturii, in vederea susținerii proiectului amanat pentru 2023. Explicația e simpla, organigrama ministeriala nu prevede inca un asemenea post de subsecretar de stat, dar vestea buna e ca a fost stabilita o persoana ... The post Un ”comisar” provizoriu pentru TM 2023 la Ministerul Culturii. Demeter Andras, rugat sa ajute in aceasta problema appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .