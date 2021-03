Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana ia in calcul sa introduca așa-numitul “pașaport verde” inainte de vacanțele de vara, iar saptamana viitoare ar urma sa fie prezentat proiectul de certificat in acest sens. Dacian Cioloș a declarat la Digi24 ca acest certificat va facilita libera circulație in statele membre ale UE…

- CHIȘINAU, 14 mart - Sputnik. Un ”pașaport verde”, valabil pe intreg teritoriul UE, ar putea fi pus in circulație deja din luna iunie. Autoritațile europene vor propune varianta finala a documentului. Comisia Europeana spune ca acest certificat sanitar va facilita calatoriilor in interiorul…

- Comisia Europeana ar urma sa prezinte forma „pașapoartelor verzi” de vaccinare in data de 17 martie. Un oficial al Uniunii Europene a anunțat ca aceste certificate ar putea intra in circulație inainte de sezonul estival. Comisarul pentru piața interna, Thierry Breton, a anunțat ca autoritațile europene…

- Autoritațile europene intenționeaza introduca in circulație certificatele de sanatate, „pașaportul verde”, inainte de vacanțele de vara pentru a facilita calatoriile in UE, a anunțat duminica comisarul pentru piața interna, Thierry Breton, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Acest certificat, pentru…

- Agentia europeana de politie Europol avertizeaza calatorii sa nu cumpere, pe aeroporturi, false certificate cu teste negative de covid-19 de la crima orgaizata – cu pana la 300 de euro. Acest avertisment intervine dupa arestarea mai multor suspecti care vindeau false certificate de necontaminare,…

- Tot mai multe tari europene isi inchid frontierele, pentru a tine in frau raspandirea noilor tulpini ale virusului. Cetatenii din afara Uniunii Europene nu mai pot intra de azi in Franta, iar cei din forul comunitar au obligatia de a prezenta un test PCR negativ. Si Germania interzice accesul persoanelor…

- Romania solicita inca 8 mil. de doze de vaccin BioNTech/ Pfizer. Cițu: ”Asiguram dozele necesare pentru imunizarea cat mai multor cetateni care vor sa se protejeze de COVID-19” Premierul Florin Citu anunta ca a aprobat marti transmiterea catre Comisia Europeana a solicitarii ca Romania sa…

- Compania germana BioNTech, care a dezvoltat impreuna cu Pfizer primul vaccin anti-Covid-19 omologat in Uniunea Europeana, a avertizat ca este posibil ca imunizarea in UE sa fie perturbata de aparitia unor goluri in stoc pana ce alte vaccinuri vor fi aprobate. Citește și: Dana Budeanu a ales…