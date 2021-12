Un comerț de trei miliarde USD este pus in pericol de politica agresiva a Chinei, avertizeaza secretarul de stat al Statelor Unite. Antony Blinken, secretarul de stat al SUA, a facut aceasta declarație in Indonezia. Oficialul american s-a referit la comerțul din regiunea Asiei și Pacificului, care cumuleaza trei miliarde de dolari pe an. The post Un comerț de trei miliarde USD este pus in pericol de China, afirma SUA appeared first on Romania Libera .