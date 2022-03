Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a refuzat, in 2014, sa investeasca un milion de euro in afaceri cu cocaina, iar pentru acest refuz a platit cu viața, pentru ca impotriva lui s-a creat un grup de comando. Unul dintre cei care au participat la crima din Brescia, Italia, a fost prins, la 8 ani dupa fapta, in Spania.…

- Este vorba de un elev din clasa a XII-a, de 20 de ani, cunoscut cu afecțiuni cardiace. El a cazut in clasa sub privirile colegilor. Totul s-a intamplat in seara zilei de marți, in Dorohoi, județul Botoșani. El a leșinat sub privirile colegilor de clasa. Medicii de pe salvare, chemați dupa apelarea numarului…

- Milionarul brașovean Ioan Neculaie, 64 de ani, a fost condamnat vineri, 21 ianuarie, la doi ani și doua luni de inchisoare cu executare de catre Curtea de Apel Brașov, a fost dat in urmarire naționala de Poliția Romana, pentru ca nu este gasit de autoritați. Omul de afaceri Ioan Neculaie este de negasit…

- Descoperire șocanta la marginea satului, in cursul zilei de marți, localncii au descoperit pe cadavrul unui barbat de 54 de ani, cu hainele rupte si urme vizibile de muscaturi.Oamenii au chemat Politia iar dupa primele investigatii s-a ajuns la concluzia ca barbatul a murit in noaptea de luni catre…

- Politistul care a provocat accidentul din Sectorul 1 soldat cu moartea unei fetite si ranirea alteia a anuntat, in apelul la 112, ca este agent de politie, aflat in timpul serviciului, si ca a lovit mortal un copil pe trecerea de pietoni. El a cerut sfaturi unuia dintre dispecerii cu care a vorbit…

- Potrivit unor surse judiciare, agentul șef care și-a luat viața amenințase ca se sinucide, dar nu a fost consiliat psihologic, scrie adevarul.ro. Mai mult, deși facea obiectul unei anchete, iar apoi i s-a impus arestul la domiciliu, ofițerului nu-i fusese ridicata arma de serviciu.Sursele mai indica…