Stiri pe aceeasi tema

- La data de 10 martie, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Timișoara, au depistat, in flagrant delict, in municipiul Timișoara, un barbat, de 51 de ani, in timp ce a preluat pachete vidate, de la o sociatate comerciala specializata in transportul de colete, care ar fi conținut…

- Rusia și Cecenia au primit o lovitura de proporții, atunci cand un convoi al forțelor speciale cecene, trimis pentru a-l asasina pe președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a fost aruncat in aer, scrie ediția online a publicației „Daily Mail”. Printre

- Dosarul „Piranha 5", clasat de DNA. Achizitia de echipament militar a fost una dintre cele mai controversate afaceri din MApN. Aceasta a fost ghidata de Nicolae Ciuca, actual premier, in mandatele sale de sef al Statului Major, respectiv de ministru al Apararii. Posibilele nereguli in derularea contractului-cadru…

- In timpul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarna, desfașurat joi, 4 februarie,la Beijing, China, Vladimir Putin, 69 de ani, președintele Rusiei, pare ca moțaia cand delegația Ucrainei a defilat, scrie Gazeta Sporturilor. Publicația britanica Daily Mail susține ca liderul de la Kremlin…

- Calvin Harris a devenit fermier, dar nu orice fel de fermier: și-a cumparat o ferma uriașa in Ibiza, dupa cum noteaza Daily Mail. Superstarul in varsta de 38 de ani și-a dorit sa renunțe la stilul de viața stralucitor de la Hollywood. Totul in favoarea unei vieți mai liniștite in Ibiza. Harris și-a…

- Ministerul Apararii al Republicii Moldova informeaza ca și al doilea soldat din cadrul Brigazii 2 „Ștefan cel Mare”, care a fugit acum o saptamana de la poligonul de la Bulboaca a fost reintors astazi, 1 februarie, in unitate.

- Din 10 ianuarie 2022, o noua serie suplimentara de soldați gradați profesioniști se instruiește la sediul Batalionului 811 Infanterie ”Dej”. ”Prima saptamana in cazarma ”dragonilor transilvani” a fost plina de emoții pentru noii recruți. Imbracarea pentru prima oara a ținutei militare și primul contact…

- Un barbat in varsta de 67 de ani a decedat, azi dimineața, accidentat de troleibuz. Victima se afla in postura de pieton. Incidentul a avut loc in jurul orei 8.00, in centrul Ploieștiului, in stația TCE de la Galeriile Comerciale. S-a incercat resuscitarea victimei, insa medicul de pe ambulanța SAJ…