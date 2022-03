Analistii financiar-bancari au o premonitie foarte interesanta, daca nu chiar o veste aproape sigura: activele digitale ar putea inlocui monedele traditionale in urmatorii 5-10 ani. Cea mai recenta editie a studiului Deloitte Global Blockchain a relevat ca serviciile financiare trebuie sa accelereze procesele de modernizare a produselor si de distributie a acestora pentru a contribui […] The post Un colos Big Fin anunta sfarsitul banilor fizici! Criptomonedele lanseaza atacul asupra pietei de capital first appeared on Ziarul National .