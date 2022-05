Stiri pe aceeasi tema

- Un colonel rus care conduce un departament din cadrul Institutului Central de Cercetare de la Moscova este suspectat ca ar fi pierdut un laptop care conținea informații militare. Alexandr Kuzivanov ar fi reușit ”performanța” dupa o noapte de beție.

- Direcția Principala de Informații a Ministerului Apararii al Ucrainei a publicat o lista cu oameni despre care oficialii de la Kiev susțin ca sunt ofițeri de informații ruși care activeaza in Europa. Lista este formata din 620 de persoane. Informația nu a putut fi verificata și din Rusia, iar Moscova…

- Rusia incearca sa imparta Ucraina in doua parti, pentru a crea in partea de est o zona extinsa controlata de Moscova, dupa ce aceasta a esuat in incercarea de a cuceri intreaga tara, a sustinut duminica seful serviciului de informatii militare al Ucrainei (GURMO), Kirilo Budanov, relateaza agentiile…

- Serviciul de spionaj al armatei ucrainene sustine ca elitele de la Moscova ar pune la cale inlaturarea de la putere a lui Vladimir Putin pentru a relua legaturile economice cu Occidentul, transmite Kyiv Independent pe twitter. Seful FSB, Aleksandr Bortnikov, ar fi luat in calcul drept succesor al lui…

- Ofensiva Rusiei in Ucraina a continuat marti, dar intr-un ritm semnificativ mai lent, iar un al doilea comandant rus de rang inalt a fost ucis, au declarat armata si serviciile de informatii ucrainene, in timp ce locuitorii speriati au fugit din orasele bombardate. In orasul Irpin, situat la marginea…