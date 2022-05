Un colonel rus îl sfidează și critică pe Putin: Nu avem rezerve, nu avem piloți, nici avioane Forțele ruse nu pot concura in materie de armament cu cele ale Kievului, a declarat un colonel rus in retragere, la o dezbatere chiar la unul dintre principalele canale TV de stat. Rusia a suferit pierderile mari in Ucraina și nici macar mobilizarea generala nu ar fi de ajutor, a afirmat fostul colonel in armata Moscovei. “Cu ce trimitem oameni pe front? Cu armele de ieri, cand Ucraina are arme NATO?”, a declarat acesta. Calendarul examenului de Bacalaureat 2022 Comentariul vine pe fondul speculațiilor ca președintele Putin va anunța mobilizarea in masa, ca sa trimita mai multe forțe in Ucraina.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Apar informații extrem de compromițatoare pentru armata rusa și Vladimir Putin, care este pus la pamant de un fost colonel al armatei din Moscova. Astfel, Mihail Hodarionok și-a gasit curajul sa de a rupe tacerea despre adevarata fața a razboiului din Ucraina, cu riscul vieții sale. In urma dezvaluirilor…

- Este foarte posibil ca negocierile dintre Ucraina și Rusia sa se incheie, a declarat Volodimir Zelenski, care a invocat atrocitațile comise de soldații Moscovei. In paralel, ofensiva rusa din estul Ucrainei este in intarziere, susțin oficialii de la Pentagon, care cred ca soldații lui Vladimir Putin…

- Pentru batranii din Kiev care au supravietuit Holocaustului lui Hitler si Holodomorului lui Stalin istoria pare sa se repete sub ochii lor, odata cu invadarea Ucrainei de catre Rusia, scrie The Guardian . Anna Bahatelya are 99 de ani si locuieste la periferia capitalei impreuna cu fiica sa. Povestea…

- Serviciul de Stat de Urgența din Ucraina al Regiunii Kiev a lansat luni (4 aprilie) un videoclip conform caruia ii arata pe salvatori colectand și scoțand arme aruncate de pe strazile din Bucha. Deși Reuters a putut confirma locația videoclipului, nu a confirmat in mod independent conținutul videoclipului.…

- Ucraina a caștigat batalia Kievului, iar forțele rusești iși incheie retragerea, dar nu in mod ordonat, spune Institutul pentru Studiul Razboiului (SUA) in ultima evaluare a desfașurarii invaziei, publicata in noaptea de duminica spre luni. Forțele ucrainene continua sa curețe regiunea Kiev de trupele…

- În primele convoaie rusești capturate dupa declanșarea invaziei ruse, ucrainenii au gasit uniforme de parada, ceea ce sugereaza ca Vladimir Putin a crezut ca totul se va încheia rapid, iar rușii erau pregatiți pentru marșuri de victorie în 3-4 zile, a declarat președintele Volodimir…

- ”Toate sarcinile grupurilor de militari din Fortele armate ale Federatiei ruse din aceasta zi au fost indeplinite cu succes”, a anuntat joi un purtator de cuvant al Ministerului rus al Apararii, Igor Konasenkov. Rusia nu avea ”alt mijloc” sa se apere, decat trimitandu-si fortele in Ucraina, s-a justificat…

- Invazia Rusiei in Ucraina ar urma sa inceapa, miercuri dimineața, la ora locala 3 dimineața, dupa cum susține o sursa americana din Kiev a cotidianului The Mirror, deși Vladimir Putin a anunțat ca retrage trupe de la granița cu Ucraina. Șefii Kremlinului vor ordona un atac asupra Ucrainei la aceasta…