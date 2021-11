Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Florin Citu a anuntat miercuri ca bugetul Ministerului Sanatatii va fi suplimentat cu 386 de milioane de lei, inclusiv in vederea achizitionarii de medicamente precum Remdesivir si Tocilizumab, necesare in tratamentul anti-COVID, dar si pentru anticorpi monoclonali. ‘Am aprobat, prin…

- Edilul a transmis ca, pe langa subvenționarea transportului public și a termoficarii, continua și eforturile pentru imbunatațirea lor. ”Consiliul General al Municipiului București a votat azi o rectificare bugetara pozitiva, care asigura suplimentarea veniturilor municipalitații cu 388 de milioane de…

- Organizatorii Untold au anunțat joi ca fanii care au sosit la ediția a șasea a festivalului au cheltuit in Cluj-Napoca peste 35 de milioane de euro. Potrivit organizatorilor, din cei peste 265.000 de participanți, cat au fost in acest an in toate cele 4 zile de festival, 25% sunt din județul Cluj, 15%…

- Organizatorii UNTOLD au investit aproximativ 16 milioane de euro in ediția din acest an, aproape la fel ca in producția și organizarea ediției din 2019, in ciuda provocarilor financiare pe care le-a ridicat pandemia. Aproximativ 60% din costuri au mers catre producția festivalului și fee-urile artiștilor.…

- Primaria Capitalei va aloca 3 milioane de lei pentru procurarea testelor de diagnostic la COVID-19 pentru cadrele didactice si personalul auxiliar nevaccinat din institutiile publice de invatamant preuniversitar. O decizie in acest sens a fost luata de Comisia Extraordinara de Sanatate Publica a municipiului…

- Primaria capitalei va aloca trei milioane de lei pentru testarea la COVID-19 a profesorii și personalul auxiliar din municipiul Chișinău, in cazul in care Ministerul Sanatatii nu va renunța la aceasta cerinta. Despre aceasta a anunțat edilul capitalei, Ion Ceban, susținind in continuare ca restrictiile…

- Nu te bate la cap, iți e alaturi cand ai nevoie și te scapa de singuratate. Pentru milioane de oameni, boții cu inteligența artificiala au devenit substitut pentru un partner, scrie Washington Post. Ce sunt boții de chat cu inteligența artificiala? Boții de chat sunt niște programe pe calculator antrenate…