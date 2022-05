Un colecționar a plătit 195 milioane de dolari pe un tablou cu Marilyn Monroe Un celebru portret al actritei Marilyn Monroe realizat de artistul american Andy Warhol a fost vandut luni la licitatie, la New York, pentru suma de 195 de milioane de dolari, devenind astfel cea mai scumpa opera de arta din secolul al XX-lea vanduta vreodata la licitatie, potrivit casei Christie’s. Tabloul „Shot Sage Blue Marilyn”, pictat in 1964 de Andy Warhol la doi ani dupa moartea tragica a sex-simbolului de la Hollywood, s-a vandut in doar patru minute cu pretul exact de 195,04 milioane de dolari, intr-o sala plina la sediul casei de licitatii Christie’s, in centrul Manhattan-ului. Zeci… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Portret Marilyn Monroe, vandut cu 195 de milioane de dolari! Record pe piața licitațiilor Un portret al lui Marilyn Monroe, realizat de artistul american Andy Warhol, a fost vandut la licitație. Suma s-a ridicat la 195 de milioane de dolari. Lucrarea a devenit astfel cea mai scumpa opera de arta contemporana…

- Portretul lui Marilyn Monroe, realizat de Andy Warhol in 1964, la doi ani de la moartea actriței, s-a vandut cu 195 de milioane de dolari la licitație, in New York, stabilind noi recorduri pentru o opera de arta din secolul XX și in general pentru operele artiștilor americani, scrie The Guardian . Tabloul…

- Emblematicul portret „Shot Sage Blue Marilyn" de Andy Warhol a stabilit un nou record, luni, devenind cea mai scumpa lucrare de secol XX vanduta vreodata la licitatie, scrie latimes.com. Emblematicul portret „Shot Sage Blue Marilyn" de Andy Warhol a stabilit un nou record, luni, ca cea mai scumpa lucrare…

- Un celebru portret al actritei Marilyn Monroe realizat de artistul american Andy Warhol a fost vandut luni la licitatie, la New York, pentru suma de 195 de milioane de dolari. A devenit astfel cea mai scumpa opera de arta din secolul al XX-lea vanduta vreodata la licitatie, potrivit casei Christie’s,…

- Casa Christie’s a anuntat luni scoaterea la licitatie in luna mai a unui portret al lui Marilyn Monroe executat de Andy Warhol, cu o valoare estimata la 200 de milioane de dolari, fiind cea mai scumpa opera de arta din secolul al XX-lea vanduta vreodata la licitatie, relateaza AFP. Este vorba despre…

- Casa Christie's a anuntat luni scoaterea la licitatie in luna mai a unui portret al lui Marilyn Monroe de Andy Warhol, cu o valoare estimata la 200 de milioane de dolari, fiind cea mai scumpa opera de arta din secolul al XX-lea vanduta vreodata la licitatie, relateaza AFP , informeaza Agerpres.…

- CFR Calatori ar putea majora tarifele incepand cu data de 1 iulie, fara a menționa deocamdata care ar fi cuantumul acestora. Propunerea apare in Proiectul de Hotarare a Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022. Conform documentului, veniturile din serviciile prestate,…

- O descoperire șocanta a avut loc intr-un submarin din Pacific. Patru tone de cocaina au fost gasite de marina columbiana intr-un submarin care se indrepta spre America Centrala, cand a fost interceptat de autoritati. Odata ajunse pe piata neagra, drogurile ar fi valorat 150 de milioane de dolari. Este…