- Un apropiat colaborator al președintelui rus Vladimir Putin s-a deplasat, astazi, in exclava Kaliningrad, ca urmare a embargoului impus de Lituania asupra importurilor. El a promis masuri dure impotriva Lituaniei, scrie Reuters.

- Autoritatile lituaniene au anuntat ca, incepand de sambata, este in vigoare o interdictie privind tranzitul feroviar pe teritoriul Lituaniei catre exclava rusa Kaliningrad a marfurilor care fac obiectul sanctiunilor UE, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- "Recenta amplificare a activitatii NATO in Arctica constituie un motiv de ingrijorare. Un alt exercitiu militar la scara larga al aliantei a avut loc recent in Norvegia. In opinia noastra, aceasta nu contribuie la securitatea regiunii", a declarat ambasadorul rus pentru misiuni speciale al Ministerului…

- Aderarea Suediei si Finlandei la NATO va avea consecinte pentru aceste tari si pentru securitatea europeana, a atentionat vineri Ministerul Afacerilor Externe al Federatiei Ruse. Declarațiile purtatoarei de cuvant a MAE rus, Maria Zaharova, vin dupa ce joi, Dmitri Medvedev a amenințat NATO ca, daca…

- Unul dintre cei mai apropiati aliati ai presedintelui rus Vladimir Putin a avertizat, joi, NATO, ca, daca Suedia si Finlanda se alatura aliantei militare conduse de SUA, Rusia va disloca arme nucleare si rachete hipersonice intr-o enclava a sa din Europa, relateaza Reuters.

- Unul dintre cei mai apropiati aliati ai presedintelui rus Vladimir Putin a avertizat joi NATO ca, daca Suedia si Finlanda se vor alatura aliantei militare conduse de SUA, atunci Rusia va trebui sa isi consolideze apararea in regiune, inclusiv prin desfasurarea de arme nucleare. Finlanda, care are o…

- Rusia a organizat sambata exercitii de lupta in Kaliningrad, o enclava la Marea Baltica, situata intre Polonia si Lituania, a declarat agentia de stiri Interfax, citata de Comandamentul Flotei Baltice, la cateva zile dupa ce un oficial de rang inalt a ave

- Rusii care traverseaza Lituania cu trenurile avand ca destinatie enclava rusa Kaliningrad pot sa vada, incepand de vineri, fotografii mari cu distrugerile produse de armata lor in Ucraina, afisate intr-o gara din Vilnius, potrivit AFP citata de Agerpres.