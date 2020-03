Stiri pe aceeasi tema

- Fabio Wajngarten, șeful departamentului de Comunicare al președintelui Braziliei, Jair Bolsonaro, a fost descoperit cu coronavirus, dupa ce zilele trecute a participat la un eveniment alaturi de insuși Donald Trump, președintele Statele Unite ale Americii. Wajngarten a efectuat testul la Spitalul Albert…

- Presedintele american Donald Trump il va primi, in acest weekend, pe omologul sau brazilian Jair Bolsonaro, la proprietatea sa privata din Florida, relateaza DPA si Reuters, potrivit Agerpres.Liderul de la Casa Alba le-a spus vineri jurnalistilor ca va lua cina cu Bolsonaro la Mar-a-Lago,…

- Camera Reprezentantilor intentioneaza sa continue investigatia care il vizeaza pe presedintele SUA, Donald Trump, inclusiv dupa eventuala achitare de catre Senat, iar fostul consilier pentru Siguranta Nationala John Bolton va fi citat ca martor, afirma un lider democrat, Jerrold Nadler, anunța MEDIAFAX.Jerrold…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a asigurat vineri Ucraina de sprijinul de neclintit al SUA, in plin proces de destituire a presedintelui Donald Trump din cauza presiunilor pe care le-ar fi exercitat asupra presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, informeaza AFP si Reuters. 'Sunt aici…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat joi ca va dezvalui planul sau de pace pentru Orientul Mijlociu înainte de vizita, marti, la Washington a premierului israelian, Benjamin Netanyahu, si adversarului acestuia, Benny Gantz, noteaza AFP, citat de Agerpres.„Îl vom face…

- Presedintele american Donald Trump a povestit, vineri seara, la un eveniment al republicanilor de strangere de fonduri, despre atacul cu drona care a dus la moartea generalului Iranian Qassem Soleimani, potrivit unei inregistrari care a fost obtinuta de CNN, relateaza Reuters.Trump a relatat,…

- Președintele brazilian Jair Bolsonaro și șeful executivului au criticat joi „tacerea președintelui francez Emmanuel Macron” cu privire la incendiile violente care fac ravagii în sud-estul Australiei, relateaza AFP.Onyx Lorenzoni, șeful de cabinet al lui Jair Bolsonaro, o funcție…

- Presedintele american Donald Trump i-a luat cadou sotiei sale Melania... o ”felicitare foarte frumoasa”, relateaza The Huffington Post, scrie news.ro.Intrebat intr-o videoconferinta cu jurnalisti pe care a sustinut-o in Ajunul Craciunului in biroul sau de la resedinta Mar-a-Lago, in Florida,…