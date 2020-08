Un Cod Galben după Codul Portocaliu: Avertisment pentru această după-amiază CHIȘINAU, 19 aug – Sputnik. Un Cod Galben de canicula a fost emis in aceasta dimineața de Serviciul Hidrometeorologic de Stat. © CC0 / Pixabay / O12Epidemiolog: Cat de mare este probabilitatea de infectare cu COVID-19 pe vreme de arșița Meteorologii avertizeaza ca, in dupa-amiaza zilei de miercuri, 19 august, canicula va spori in intensitate: pe arii extinse temperatura maxima a aerului va atinge valori de +33 de grade Celsius. avertizeaza ca, in dupa-amiaza zilei de miercuri, 19 august, canicula va spori in intensitate: pe arii extinse temperatura maxima a aerului va atinge valori de +33 de grade Marți, 18 august, a fost instituit un Cod Portocaliu de seceta hidrologica, valabil pana pe 26 august, pentru bazinul inferior al raurilor Raut, Bac, Botna, Cogalnic,… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

