Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a anunțat, miercuri, ca impune sanctiuni pentru un numar mai mare de responsabili ai Uniunii Europene ca raspuns la ceea ce Moscova afirma ca este o politica „antiruseasca neprietenoasa” a Occidentului, relateaza Reuters, citand un comunicat al Ministerului rus de Externe. Potrivit MAE rus, Rusia…

- Doi angajati ai ambasadei Rusiei au murit luni intr-o explozie in apropiere de misiunea diplomatica a tarii la Kabul, a anuntat Ministerul rus de Externe, precizand ca exista de asemenea „raniti in randul cetatenilor afgani”, potrivit Reuters si AFP. Anterior, agentia rusa oficiala de presa RIA a relatat…

- Zaharova: Rusia va raspunde "in mod adecvat" deciziei Bucurestiului FOTO: facebook.com/AmbasadaRusa. Rusia avertizeaza ca va raspunde "în mod adecvat" deciziei Bucurestiului de a declara persona non grata un angajat al ambasadei sale în România, a declarat purtatoarea…

- Rusia va raspunde „in mod adecvat” deciziei Bucurestiului de a declara persona non grata un angajat al ambasadei Rusiei, a comentat reprezentanta oficiala a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, conform declaratiilor difuzate sambata si citate de agentia oficiala de presa TASS. „Desigur, vom…

- Purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharov,a a declarat, joi, ca cea mai recenta runda de sancțiuni pe care o impune UE este nelegitima și va avea „consecințe devastatoare” pentru securitate și pentru unele parți ale economiei globale, transmite Reuters. „Uniunea Europeana continua…

- Ministrul de Externe ucrainean, Dmitro Kuleba, a cerut infiintarea unui tribunal special care sa judece crima de agresiune a unui stat impotriva altui stat, fiind vorba, in cazul dat, de agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei, potrivit AFP. „Tot ceea ce vrem este ca aceasta crima de agresiune sa nu ramana…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a plecat in insula indoneziana Bali pentru a participa la reuniunea miniștrilor de Externe din G20, relateaza The Guardian. Este pentru prima data cand ministrul rus se va intalni fața in fața cu omologi din țarile care au impus sancțiuni Rusiei, dupa invadarea…

- Ministrul ucrainean de externe Dmitro Kuleba le-a cerut, duminica, liderilor reuniți la summitul G7 din Munchen mai multe sancțiuni impotriva Rusiei, acuzand atacul rușilor asupra Kievului produs duminica dimineața. Unul dintre raniți este o fetița de 7 ani care dormea liniștita in patul ei, pana cand…