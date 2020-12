Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Participant la testele pentru vaccinul anti-Covid: „Efectele secundare nu dureaza mult. Dar e mai grav daca oamenii nu se vaccineaza” Un tanar participant la testele clinice pentru vaccinul anti-Covid dezvoltat de Moderna, Yasir Batalvi, a discutat in cadrul unui interviu despre efectele…

- Yasir Batalvi, un tanar participant la testele clinice pentru vaccinului impotriva COVID-19 dezvoltat de compania farmaceutica Moderna, a vorbit intr-un interviu pentru CNN despre efectele secundare pe care le-a experimentat dupa ce a fost vaccinat. „La 30 de minute dupa ce am facut vaccinul am simțit…

- Yasir Batalvi, un tanar participant la testele clinice pentru vaccinului impotriva COVID-19 dezvoltat de compania farmaceutica Moderna, a vorbit intr-un interviu pentru CNN despre efectele secundare pe care le-a experimentat dupa ce a fost vaccinat.

- Mulți oameni se intreaba in ce consta efectele secundare ale vaccinurile anti-COVID-19, iar specialiștii au și un raspuns. Doctorul Moncef Slaoui, șeful operațiunii Warp Speed pentru vaccinarea anti-COVID-19 in Statele Unite ale Americii, a explicat ca 10-15% dintre voluntarii pe care au fost testate…

- ”Efectele adverse mai importante, cum ar fi boala autoimpuna si altele, nu au fost raportate diferit intre grupul placebo si grupul care a primit vaccinul, in cele doua studii clinice, ceea ce este foarte incurajator. In timp ce cunoastem efectele pe termen scurt si intelegem bine acum efectele pe termen…

- Cel mai crunt avertisment referitor la efectele secundare ale vaccinului anti – COVID: „Oamenii trebuie sa afle” ATP Motors ofera clientilor o promotie montaj anvelope de iarna Febre, transpirații, migrene și dureri musculare care dureaza zile. Antalya cu avionul din Baia Mare si Cluj! Oferta de nerefuzat: Hotel…

- In scurt timp Rusia are in vedere sa inregistreze al doilea vaccin anti-coronavirus. Asta in condițiile in care, la inceputul lunii august, țara a anunțat ca a dezvoltat primul vaccin impotriva virusului gripal. Intenția Rusiei este ca cel de-al doilea vaccin sa fie inregistrat pana la data de 15 octombrie,…

- Peste 300 dintre cei 40.000 de voluntari inscriși pentru testarea vaccinului rusesc pentru COVID-19 au fost deja vaccinați. Potrivit ministrului sanatații din Rusia citat de Moscow Times, unul din șapte voluntari s-a plans ca acesta ar avea efecte secundare. Efectele secundare ar consta in stari de…