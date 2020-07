DGA: Barbat, prins in flagrant in timp ce dadea mita unui agent de politie

Flagrant realizat pentru dare de mita, in judetul Mures. Ofiteri ai Directiei Generale Anticoruptie Serviciul Judetean Anticoruptie Mures, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Mures, au prins in flagrant un cetatean,… [citeste mai departe]