Stiri pe aceeasi tema

- Incident șocant in cartierul clujean Manaștur. Un tanar in varsta de 22 de ani și-a injunghiat tatal de mai multe ori in abdomen. Victima in varsta de 50 de ani a fost internata in spital, iar fiul a ajuns in arest. Polițiștii il cerceteaza pe cuțitar pentru violența in familie sub forma tentativei…

- Un medic rezident originar din Franta l-a injunghiat cu un cutit pe un medic originar din Maroc, ambii fiind absolventi ai Universitatii de Medicina si Farmacie (UMF) din Cluj-Napoca, incidentul avand loc in urma unei discutii contradictorii dintre cei doi.

- Un barbat a fost retinut pentru 24 de ore in urma scandalului in care un tanar a fost injunghiat, la Focsani, iar un altul este cautat de politie in cadrul unui dosar penal pentru tentativa la omor si complicitate la infractiunea de tentativa la omor, a informat, marti, Inspectoratul de Politie Judetean…

- In urma concluziilor preliminare ale Serviciului de Medicina Legala Vrancea și a cercetarilor efectuate pana la acest moment, s-a dispus continuarea urmaririi penale fața de doi barbați sub aspectul savarșirii infracțiunilor de tentativa la omor, complicitate la infracțiunea de tentativa la omor și…

- Un adolescent de 12 ani din Belgia a fost plasat vineri intr-o institutie pentru minori delincventi dupa ce a ranit grav un politist cu lovituri de cutit in timpul unei altercatii in apropiere de o scoala, a anuntat parchetul din Limbourg citat de AFP.

- Un adolescent de 12 ani din Belgia a fost plasat vineri intr-o institutie pentru minori delincventi dupa ce a ranit grav un politist cu lovituri de cutit in timpul unei altercatii in apropiere de scoala, a anuntat parchetul din Limbourg, scrie Agerpres.Agresiunea, filmata de la distanta de un trecator,…

- Un roman din Germania a fost acuzat de tentativa de omor, dupa ce a injunghiat un tanar. El este de parere ca nu are nicio vina și ca a fost un incident, care s-a petrecut in timp ce inotau.

- Un francez de 23 de ani a fost inculpat pentru tentativa de omor si plasat in detentie in Belgia, pentru ca a impins o femeie pe sinele metroului la Bruxelles. Agresiunea s-a petrecut cu doar cateva secunde inainte de sosirea in stație a garniturii de metrou, iar mecanicul a reușit sa opreasca la limita.…