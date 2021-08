Un clujean a murit electrocutat, în timp ce făcea duș Un barbat din comuna Bobalna, județul Cluj, a murit electrocutat in timp ce facea duș. Tanarul de 29 de ani a incercat sa scoata din priza aparatul care incalzea apa, dar s-a electrocutat mortal.Victima venise in satul Antaș, din comuna Bobalna, din Satu-Mare, la rude pentru a participa la o pomana.… Citeste articolul mai departe pe stiridecluj.ro…

Sursa articol si foto: stiridecluj.ro

