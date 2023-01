Un clujean a comandat de 746 de ori șaorma de pe o singură aplicație Fie de acasa, sau fie de la birou, in 2022, romanii au comandat mancare. In topul preferințelor romanilor, in materie de mancare, șaorma ocupa un loc important. Astfel, un clujean a comandat de 746 de ori șaorma de pe o singura aplicație. ”Cred ca a avut undeva la 746 de comenzi. Enorm. Chiar a comandat de 142 de ori un snitel de pui, ceea ce ne-a impresionat si pe noi. Ni s-a parut ceva wow. ” a declarat, directorul de marketing al unei aplicatii. Tot un clujean a facut anul trecut si cea mai scumpa comanda din țara, in valoare de peste 4000 de lei. Nu toata lumea, insa, comanda pentru acasa,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romanii au comandat intens in anul 2022 prin diferite aplicatii, mai ales shaorma, cheesburgeri si cartofi prajiti cu sos de usturoi. Un barbat din Cluj a batut insa toate recordurile, a reusit sa comande de 746 de ori de pe o singura aplicatie. Ziua cheeseburger si noaptea shaorma. Asta si-au comandat…

- Romanii au comandat intens in anul 2022 prin diferite aplicatii, mai ales shaorma, cheesburgeri si cartofi prajiti cu sos de usturoi. Un barbat din Cluj a batut insa toate recordurile, a reusit sa comande de 746 de ori de pe o singura aplicatie. Ziua cheeseburger si noaptea shaorma. Asta si-au comandat…

- Anul care tocmai se incheie a fost fara indoiala, unul dintre cei mai complicati pe care i-am trait, si a venit astfel cu totul neasteptat, in urma pandemiei care parea ca ne-a consumat toate resursele si toata energia. In 2023, vom „mosteni" o criza a energiei, cu scumpiri in lant pentru utilitati,…

- TikTok a ajuns la peste 1 miliard de utilizatori la nivel global. Sunt peste 100 de milioane de conturi active doar in Europa. Este probabil rețeaua sociala care a inregistrat cea mai rapida creștere a numarului de utilizatori, iar Romania este pentru TikTok a doua cea mai mare piața din Europa Centrala.…

- Fostul polițist a povestit ce a pațit cand a comandat mancare online, pentru ca toata familia lui era racita.”Pentru ca suntem raciți cu toții și nu putem ieși din casa, am zis sa comandam ceva de mancare prin Glovo. Am ales un restaurant apropiat pentru un timp de livrare cat mai mic și pentru a evita…

- Dupa respingerea Romaniei de catre Austria pentru aderarea la spațiul Schengen numeroși oameni de afaceri și politicieni au declarat ca renunța la orice produs sau serviciu austriac. Valul de indignare și de revolta a cuprins și platformele de social media, unde utilizatorii s-au indemnat intre ei sa…

- aUn fermier francez care administreaza circa 1500 ha de teren agricol, din care o mare parte se afla in proprietate, in județul Constanța spune ca a ales sa-și cedeze afacerea unui important grup danez care lucreaza aproximativ 15.000 ha și nu romanilor, pentru ca aceștia nu au fiabilitate financiara.…

- Mancare stricata și mucegaita, comercializata de o firma de catering din vestul țarii. Mancare stricata și mucegaita, asta au gasit inspectorii sanitari la o firma de catering din Arad.