- Un club din Mamaia a fost amendat de catre politistii constanteni cu 10.000 de lei, dupa ce, la un concert sustinut de Puya au asistat peste 500 de spectatori, contrar prevederilor legale rederitoare la prevenirea raspandirii coronavirusului, potrivit news.ro.Reprezentantii Inspectoratului…

- Un parc acvatic din Eforie Nord a fost amendat cu 12.000 de lei pentru ca nu ar fi respectat distantarea fizica ceruta de normele de protectie sanitara. Politistii monitorizeaza activitatea operatorului economic pentru a preintampina o situatie similara.Potrivit unui comunicat al Prefecturii…

- Ancheta epidemiologica este in curs de desfasurare.Reprezentantii Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta au confirmat, in urma cu scurt timp, faptul ca patru politisti ai Biroului de Combatere a Criminalitatii Organizate Constanta au fost testati pozitiv cu Covid 19."S a efectuat dezinfectia…

- Reprezentantii Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta au anuntat ca evenimentul a avut loc sambata dimineata. "In urma aparitiei in spatiul public a unor imagini de pe o retea de socializare, in care se prezinta un incident din statiunea Vama Veche, va comunicam faptul ca, din primele informatii,…

- Presedintele Federatiei Franceze de Tenis, Bernard Giudicelli, nu exclude ca turneul de la Roland Garros sa se dispute fara spectatori, din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza lequipe.fr, potrivit news.ro."Nu excludem nicio optiune. Organizarea turneului cu portile inchise ar permite…

- Reprezentantii Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta au anuntat ca politistii au fost sesizati luni dimineata, prin apel 112 de catre reprezentanții unei firme de paza, ca magazinul eMag din municipiul Constanta a fost spart. Citeste si Urmarire ca in filme in Constanta pentru…

- Magazinul eMag din municipiul Constanta a fost spart, hotii reusind sa fure mai multe telefoane. Politistii fac cercetari pentru prinderea autorilor spargerii.Reprezentantii Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta au anuntat ca politistii au fost sesizati luni dimineata ca magazinul…

- Un preot a fost amendat de politistii constanteni cu suma de 2.000 de lei, dupa ce a oficiat, vineri, o slujba religioasa la care au fost prezente mai multe persoane. Arhiepiscopia Tomisului spune ca prezenta oamenilor pe spatiul public nu este de competenta Bisericii potrivit news.ro.Inspectoratul…